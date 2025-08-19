Der Plan von Intel, eine Gigafabrik bei Magdeburg zu bauen, ist geplatzt. Nun richtet sich der Fokus auf das Industriegebiet, das an der A2 bei Burg geplant ist. Was das Aus des Chipherstellers für Madel bedeutet.

Aus von Intel in Magdeburg: Diesen Fehler will man beim neuen Gewerbegebiet an der A2 in Burg nicht machen

Madel ist ein Ortsteil von Burg (Jerichower Land) und liegt an der Bundesstraße 246a sowie der Autobahn 2.

Burg - Auf einer großen landwirtschaftlichen Fläche bei Madel, einem Ortsteil von Burg, ist direkt an der Autobahn 2 ein neues Gewerbegebiet geplant. Hier gibt es einige Fragen, die auch mit dem Aus von Intel in Magdeburg zusammenhängen.