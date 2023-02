Magdeburg - Magdeburg hat einen gut gefüllten Kulturkalender. Die Magdeburger Volksstimme hat sechs Freizeittipps für Freitag, den 10. Februar 2023, zusammengestellt. Auf dem Programm stehen Rap und Punkrock, Opernarien, Kabarett und eine Musikparade sowie ein Parkbesuch. Zu den Tipps für Donnerstag, den 9. Februar 2023, geht es hier.

„Die Kassenpatienten“ spielen Ärzte-Titel im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Die Kassenpatienten“ sind mit ihrer Die-Ärzte-Unplugged-Tribute-Show am Freitag im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr.

In ihrem Konzertprogramm spielen sie Klassiker wie: „Westerland“, „Junge“, „Der Graf“, „Mach die Augen zu“ ... oder neuere Songs wie „Lasse redn“, „Männer & Frauen“. Bei ihrer mitreißenden, stimmungsgeladenen Bühnenshow spielen sie Lieder der Ärzte aus allen Epochen. Dabei kämen Fun und Party nicht zu kurz, versprechen die Veranstalter.

Sechs Orchester treten in der Magdeburger Getec-Arena auf

Sechs Orchester aus allen Teilen der Welt zeigen in insgesamt 20 deutschen Städten ein Programm mit Titeln von Military über Klassik oder Swing bis hin zu Rock und Pop: Klassische Märsche sind ebenso vertreten wie aktuelle Songs und Evergreens von Bon Jovi, Rihanna, Helene Fischer und vielen anderen. 350 Musiker wirken an dem Programm mist. Die Musikparade ist am Freitag ab 19.30 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 zu erleben.

An der Musikparade in der Getec-Arena in Magdeburg nehmen am Freitag, 10.2.2023, auch Musiker aus der Ukraine teil. Foto: Imago/Fotostand

Mit dabei ist auch ein Orchester direkt aus der Ukraine. Im Zuge des Krieges in der Ukraine war eine Teilnahme lange unklar. Inzwischen befinden sich die Musikerinnen und Musiker aus der Stadt Tschernihiw, welche rund zwei Stunden von Kiew entfernt liegt, jedoch bereits in Deutschland und bereiten sich auf die Deutschland-Tournee der Musikparade vor. Bei der Musikparade vereinen sich Musikerinnen und Musiker aus aller Welt, um gemeinsam friedlich zusammen zu musizieren. Das Programm wird in jedem Jahr neu zusammengestellt. Und auch die Fans der Dudelsackmusik dürfen sich wie in den schottischen Highlands fühlen: Dutzende Pipes and Drums nehmen jedes Jahr teil, die sich somit an das Edinburgh-Tattoo in Schottland anlehnt.

Opernarien in der Magdeburger Pauluskirche

„Die himmlische Nacht der Tenöre“ bricht am Freitag um 20 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße 28 in Magdeburg an. Drei Opernsänger bieten live begleitet von einem Streichensemble eine „Passione per la musica“.

Innerhalb von zwei Stunden servieren Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev – ein Grieche und zwei Bulgaren – sowie ein vierköpfiges Kammerorchester eine Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke. Auf dem Programm stehen unter anderem Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis und Puccini.

Frank Hengstmann ist „Listig, Lustig!“

„Listig, Lustig!“ heißt das Programm mit Frank Hengstmann, das für Freitag im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg auf dem Spielplan steht. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eigentlich sollte dieses Programm bereits im Jahr 2021 aufgeführt werden. Doch es fiel, wie so vieles, einem Coronavirus zum Opfer. Mit dem Programm feiert Frank Hengstmann in diesem Sinne seinen 60-jährigen Bühnengeburtstag nach. „Um in den 60 Jahren lustig zu sein, musste Hengstmann oft sehr listig sein. Waren es einst die Genossen, welche List und Tücke hinter den Texten nicht nur vermuteten, sondern auch fanden, so ist es eben auch heute noch so. Nur mit anderen Vorzeichen“, heißt es in der Ankündigung. Frank Hengstmann freue sich wie Bolle, in alten Erinnerungen kramen zu dürfen. Doch auch aktuelle Bezüge zum Hier und Heute sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Soloprogramms.

Nach der Vorstellung am Freitag sind weitere für den 18. Februar, am 17., 24. und 25. März und am 1., 6., 24. und 28. April jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Besuch im Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg ist derzeit der Eintritt frei. Der Park befindet sich auf dem Gelände der Buga 1999.

Sonnige Vormittage sind der beste Zeitpunkt um Schmetterlinge zu beobachten, da die Insekten dann am aktivsten sind. In den Ferien zeigt das Schmetterlingshaus für sie Besucher besonders viele bunte Schmetterlinge. Derzeit können 25 verschiedene Arten von Schmetterlingen bewundert werden. In dem Schmettelingshaus im Magdeburger Elbauenpark herrscht eine Raummitteltemperatur von 28 Grad Celsius. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Geöffnet ist von den Attraktionen das Schmetterlingshaus. Am Freitag beginnt in dem Park außerdem am Damwildgehege um 10.30 Uhr eine Fütterung.

Rap mit dem Tiefbasskommando in der Magdeburger Factory

Tiefbasskommando ist am Freitag mit der „Ekelrunde 2“ zu Gast. Das Konzert findet in der Factory in der Sandbreite 2 statt. Beginn ist um 20 Uhr.