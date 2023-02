Am Wochenende werden in den Magdeburger Clubs die unterschiedlichsten Partys gefeiert.

Magdeburg - Bis in die frühen Morgenstunden wird ab Freitag- und ab Samstagabend in Magdeburg gefeiert. Die Clubs bieten ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat ein paar Termine zusammengetragen.

Geheimclub: Ein „Free Rave“ ist am Freitag ab 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 angesagt. Auf dem einen Floor sorgen DXTN, Radio Blackout, und Carlaidoskop für die Musik, auf dem anderen Alter Schwede. Am Sonnabendabend heißt es ab Mitternacht „Never Stop“ mit Hermann Bässe, Introversion und Frida Carlo sowie mit Kristian und Freya K.

Boys’n’Beats: „Celebrate“ heißt die Party, die am Freitag ab 23 Uhr im Magdeburger Boys’n’Beats, einem Club für Schwule und Lesben, in der Liebknechtstraße 89 beginnt. Am Sonnabend brechen dann um 23 Uhr die „Sternstunden mit Stella deStroy“ an. In der Ankündigung heißt es: „Eine wirkliche Richtung hat sie nicht, denn sie liebt alles - Rock, R’n’b, Blackmusic oder Alternativ.“

Prinzzclub: Im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a spielt am Freitag DJ Sicstyle aus Leipzig Hip-Hop, Bass, Deutschrap und Future. Die Nacht steht ab 23 Uhr unter der Überschrift „Hyped“. Am Sonnabend beginnt die Students Night um 23 Uhr. Black, House, Charts, Urban sowie 90er und 2000er Hits werden von Alex Matura aus Braunschweig aufgelegt.

Buttergasse: Die „Radio Brocken Ü30 Party“ beginnt am Sonnabend um 22 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. DJ Henne spielt 80er, 90er, 2000er und aktuelle Charthits.

Ellen Noir: In der Porsestraße 16 gibt es seit fünf Jahren das Ellen Noir. Das wird am Sonnabend ab 22 Uhr gefeiert. Auf dem einen Floor spielen Zeuz, Fappe&Bru, Tommy Libera, Sebastian Recklebe und DJ Decline, auf dem anderen FxB, Der Dude, CO2, Phil S. und Nd Adventure.

Festung Mark: In der Festung Mark beginnt am Sonnabend um 22 Uhr eine Party mit Musik aus den 1990ern und 2000ern. Auf dem Venga-Party-Floor gibt es Musik von Eurodance über Boygroups bis hin zu Oldschool Hip-Hop und Rave, auf dem Techno-Classics-Floor gibt es „Perlen aus den Clubs“ so die Veranstalter.

Kunstkantine: „From Buckau with Love“ heißt es am Sonnabend ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße, Zufahrt über die Sandbreite. Mit dabei sind Natascha Kann, The Mony und Klaus.

Insel der Jugend: Mit der neuen Partyreihe „Leise geht nich!“ startet die Insel der Jugend am Sonnabend um 23 Uhr in den Februar. Auf dieser Party gehe es in erster Linie um die Vielseitigkeit der elektronischen Musik, so die Veranstalter. Unter den DJs, die zugesagt haben, ist Herr Nimmersatt.

MAW: Eine „Produktionsaufnahme“ ist im MAW in der Liebknechtstraße 65-91 im Haus 142a am Sonnabend für 23 Uhr geplant. An den Reglern stehen auf dem einen Floor Fernanda Martins aus Spanien, Phloxo aus der Ukraine, Henni Lindau und Red Sunday, auf dem anderen Escapekid live, RuppiDieKatz, Wayout.nl und Rasch.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.