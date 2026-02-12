weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Verfahren gegen 57-Jährigen beginnt: 80-jähriger Magdeburger wird im Streit um rechtsextreme Sticker niedergestochen

Ein 80-Jähriger war im September 2025 in Magdeburg niedergestochen worden. Jetzt beginnt der Prozess gegen den Tatverdächtigen. Anlass soll ein Streit um rechtsextreme Sticker gewesen sein.

Von Stefan Harter 12.02.2026, 16:45
Nachdem der 80-Jährige in Magdeburg niedergestochen worden war, suchte die Polizei mit zahlreichen Kräften sowie einem Spürhund nach dem Täter.
Nachdem der 80-Jährige in Magdeburg niedergestochen worden war, suchte die Polizei mit zahlreichen Kräften sowie einem Spürhund nach dem Täter. Foto: Polizei Magdeburg

Magdeburg. - Es war eine Tat, die in Magdeburg für Entsetzen gesorgt hatte: Im September 2025 war ein 80-jähriger Mann mitten auf der Straße niedergestochen worden. Der Täter konnte zunächst unerkannt fliehen.