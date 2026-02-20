weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Tod eines knapp zwei Jahre alten Mädchens: Kind zuvor mehrfach vergewaltigt

Ermittlungen in Magdeburg Tod eines knapp zwei Jahre alten Mädchens: Kind zuvor mehrfach missbraucht

Nach dem Tod eines knapp zweijährigen Mädchens ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 32-Jährigen aus Magdeburg. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Durch die Ermittlungen kam ein Martyrium im Vorfeld des Todes ans Tageslicht. Im Mittelpunkt der Kindsvater.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 24.02.2026, 08:58
Polizei und Staatsanwaltschaft Magdeburg ermitteln nach dem Tod eines kleinen Mädchens gegen einen 32-jährigen Mann aus Magdeburg.
Polizei und Staatsanwaltschaft Magdeburg ermitteln nach dem Tod eines kleinen Mädchens gegen einen 32-jährigen Mann aus Magdeburg. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Magdeburg/Aachen. - Es ist ein unfassbares Martyrium, das die kleine Jana-Marie J. in ihrem sehr kurzen Leben durchmachen musste. Sie starb im Alter von einem Jahr und zehn Monaten in Magdeburg. Gegen den Freund der Mutter, einen 32-jährigen Mann aus Magdeburg, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie wirft ihm Körperverletzung mit Todesfolge vor. Bei ihren Ermittlungen deckte die Magdeburger Polizei einen weiteren schlimmen Fall im Vorfeld auf.