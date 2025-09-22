Ab sofort surfen Fahrgäste der Magdeburger Verkehrsbetriebe kostenlos im Internet. Der Otto-Hotspot ist in allen Bussen und Straßenbahnen verfügbar.

Patrick Irmer, MDCC-Bereichsleiter Vertrieb & Marketing, MDCC-GeschäftsführerGuido Nienhaus, Cornelia Muhl-Hünicke, MVB-Marketingleiterin, und MVB-IT-Leiter Axel Reinicke freuen sich, dass es nun WLAN in Bus und Straßenbahn gibt.

Magdeburg/vs. - WLAN in Bus und Straßenbahn: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) bieten diese Möglichkeit ab sofort an. Eine Kooperation mit dem Telekommunikationsunternehmen MDCC ermöglicht das Internet für unterwegs - und das auch kostenfrei.

Ob unterwegs chatten, Musik streamen, Mails beantworten oder die neuesten Nachrichten lesen – und das ganz ohne eigenes Datenvolumen: Ab sofort können Fahrgäste in allen MVB-Fahrzeugen kostenlos online gehen. Möglich macht das der bekannte Otto Hotspot, der bisher vor allem in weiten Teilen der Innenstadt verfügbar war. Nun wird das Angebot auf die gesamte MVB-Flotte ausgeweitet.

Otto-Hotspot im Magdeburger Nahverkehr nutzen

Wer bereits in einer Otto-Hotspot-Zone eingeloggt ist, surft in Bus oder Bahn nahtlos weiter. Praktisch: Nach der Anmeldung bleibt der Zugang für bis zu sechs Stunden aktiv – eine erneute Anmeldung ist in dieser Zeit nicht erforderlich.

„Mit dem neuen WLAN-Service machen wir den Nahverkehr in Magdeburg noch attraktiver“, sagt Cornelia Muhl-Hünicke, Marketingleiterin der MVB. „Unsere Fahrgäste gewinnen wertvolle Zeit, weil sie ihre Fahrt jetzt auch für Arbeit, Information oder Unterhaltung nutzen können. Die Kooperation mit der MDCC ist damit ein weiterer Schritt, den öffentlichen Nahverkehr zu modernisieren und das Unterwegssein noch komfortabler zu gestalten.“

Guido Nienhaus, Geschäftsführer der MDCC, ergänzt: „Wir freuen uns, gemeinsam mit den MVB unser Otto-Hotspot-Netz zu erweitern. So profitieren noch mehr Magdeburgerinnen, Magdeburger und Gäste unserer Stadt von einem kostenlosen Internetzugang – egal ob beim Einkaufsbummel, beim Stadtbummel oder während der Fahrt mit Bus und Bahn.“

So funktioniert das kostenfreie WLAN in Bus und Straßenbahn in Magdeburg

Drei Schritte genügen, um das Angebot nutzen zu können. Einfach in den WLAN-Einstellungen das offene Netzwerk „otto hotspot“ auswählen. Dann wird man automatisch auf die Anmeldeseite weitergeleitet. Dort müssen die Nutzungsbedingungen bestätigt und auf „Start“ geklickt werden. Das war's.