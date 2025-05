In den Ringbrücken Über die Halberstädter und Brenneckestraße ist auch Hennigsdorfer Spannstahl verbaut. Droht ihnen nun das gleiche Schicksal droht wie der Brücke am Damaschkeplatz?

Droht auch hier der Abriss? So steht es um die anderen Magdeburger Ringbrücken

Es ist noch nicht lange her, dass die Brücke über die Halberstädter Straße saniert wurde. Nun droht auch hier der Abriss.

Magdeburg. - Liegt hier auch wie bei der Ringbrücke am Damaschkeplatz eine Spannungsrisskorrosion vor oder sind die beiden Ringbrücken davon verschont geblieben? Am Montag, 19. Mai, wird ein Gutachter in Magdeburg erwartet. Wie es danach weitergeht.