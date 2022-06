Abschied und Aufbruch bei Lutz Trümper - Wohin es Magdeburgs scheidenden Oberbürgermeister jetzt zieht

Magdeburg - Am 1. Juli 2001 trat Lutz Trümper sein Amt als Magdeburger Oberbürgermeister an. Am 30. Juni 2022 ist Schluss. Viele Magdeburger bedauern das Ende der Ära Trümper, einige atmen auf. Der 66-Jährige selbst wirkt am Ende seiner Amtszeit erleichtert.