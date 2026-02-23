Nach einem Wasserschaden musste eine Magdeburger Kita aus dem „Haus Siebenpunkt“ ausziehen. Die Stadt hatte danach große Pläne für das Gebäude, die jedoch nie umgesetzt wurden. So ist der aktuelle Stand.

Ehemalige Magdeburger Kita „Haus Siebenpunkt“ steht seit Jahren leer - Wie geht es weiter?

Auf Klettergerüst spielt schon lange niemand mehr: Die ehemalige Kita „Haus Siebenpunkt“ steht seit fünf Jahren leer.

Magdeburg. - Nach einem Wasserschaden steht das Gebäude der ehemaligen Kita „Haus Siebenpunkt“ in Magdeburg seit mittlerweile fünf Jahren leer. Die Anwohner im Stadtteil Nordwest fragen sich, wie es mit dem Grundstück weitergeht - schließlich hegte die Stadt in der Vergangenheit große Pläne.