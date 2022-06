Abschied von Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper: Das macht er am ersten Tag im Ruhestand

Lutz Trümper, eingerahmt von Ehefrau Angela (vorn) und Amtsnachfolgerin Simone Borris, bei seiner offiziellen Veranschiedung am 29. Juni 2022 in der Magdeburger Johanniskirche.

Magdeburg - Mehr als 500 Gäste feierten am 29. Juni 2022 in der Magdeburger Johanniskirche die Verabschiedung von Lutz Trümper als Oberbürgermeister. Am 30. Juni, seinem letzten Arbeitstag im Rathaus, gibt Trümper sein Amt an Simone Borris weiter.