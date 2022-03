Acht Tipps: So können Magdeburger den Ukraine-Flüchtlingen helfen

In einem Großeinsatz halfen mehr als 60 Freiwillige beim Aufbau von Feldbetten und Trennwänden in der Messehalle 1, damit hier weitere Ukraine-Flüchtlinge untergebracht werden können.

Magdeburg - In Magdeburg hat sich neben privaten Initiativen ein Hilfsnetzwerk gebildet, um den Kriegsflüchtlingen in der Stadt Unterstützung zu geben. Die Freiwilligenagentur, die Auslandsgesellschaft sowie die Stadt arbeiten hier eng miteinander zusammen.

Unter anderem gibt es eine Hilfsplattform auf der Internetseite der Freiwilligenagentur, wo sich Menschen, die helfen möchten, mit ihren Angeboten eintragen können. Je nach Bedarf und Abfrage werden dann Anbieter und Hilfesuchender zusammengebracht. So soll die Hilfe besser koordiniert und kanalisiert werden, damit sie dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird und sinnvoll eingesetzt werden kann. Birgit Bursee, Leiterin der Freiwilligenagentur, hat für die Volksstimme einmal ganz praktische Tipps aufgelistet, wie Magdeburger den Ukraine-Flüchtlingen helfen können:

Geldspenden für Hilfsorganisationen und Initiativen

Für koordinierte und abgestimmte Hilfeleistungen in der Ukraine oder in den Grenzgebieten braucht es Erfahrung und Sachkenntnis, die die großen etablierten Hilfsorganisationen mitbringen. Geldspenden sind hier in der Regel am effektivsten, da das tatsächlich benötigte Material gebündelt angeschafft und transportiert werden kann. Verschiedene Spendenkonten und Hinweise weiteren Spendenaktionen sind unter anderem auf der Homepage der Stadt Magdeburg zu finden.

Zeit- und Sachspenden

Wer sich mit Zeit- oder Sachspenden einbringen möchte, kann sein Hilfsangebot in der gemeinsamen Datenbank von Freiwilligenagentur, Auslandsgesellschaft und Landeshauptstadt Magdeburg hinterlassen. Im Formular kann vermerkt werden, für welche Tätigkeit man prinzipiell zur Verfügung stehen würde und welche Möbel oder andere Einrichtungsgegenstände bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden können. Der Link zur Anmeldung ist jeweils auf den Homepages der Netzwerkpartner zu finden: www.magdeburg.dewww.freiwilligenagentur-magdeburg.de sowie www.agsa.de

Sachspenden für Hygiene-Willkommenspakete

Damit das Ankommen in Magdeburg etwas leichter wird, packen Freiwillige für Geflüchtete in den Notunterkünften kleine Willkommenspakete mit den nötigsten Hygiene-Artikeln. Zahnbürste und Zahnpasta, kleine Tuben mit Shampoo oder Duschgel, Hand- oder Gesichtscreme, kleine Tampon-Packungen und Einwegrasierer, Deo-Sticks für Männer und Frauen – das sind die wichtigsten Sachen, die in den ersten Tagen benötigt werden. Auch Kämme, Haarbürsten, Nagelfeilen und Badelatschen werden für Ankommende in den Messehallen benötigt. Die aufgelisteten Artikel können Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr in der Freiwilligenagentur Magdeburg (Einsteinstraße 9) abgegeben werden.

Kleidungs-, Möbel- und Hausratspenden

Menschen, die nur mit wenig Gepäck fliehen mussten, benötigen natürlich neue Kleidung. Spätestens wenn sie in eine eigene Wohnungen ziehen können, besteht Bedarf an Möbeln, Geschirr und vielen verschiedenen Haushaltsgegenstände. Um diesen Bedarf kostengünstig zu decken, können verschiedene Kleiderkammern, Möbellager oder Second Hand Shops genutzt werden, die auch entsprechende Spenden annehmen. Spender sollten aber unbedingt VOR der Abgabe klären, welche Artikel gerade angenommen werden. Je nachdem, welche Lagerkapazitäten zur Verfügung stehen, kann es auch Annahmestopps geben.

* DRK Kleiderkammer Ferdinand-von Schill-Straße 33 39116 Magdeburg Telefon 622 33 05 oder 607 66 41

* AQB Möbel- und Hausratservice (Kleinmöbel, keine Kleidung) Karl-Schmidt-Straße 9-11 39104 Magdeburg Telefon 400 31 59

* Second Hand Charity Shop Zweimalschön Ulrichplatz 9 39104 Magdeburg Telefon 563 91 71 7

* Baby- und Kleinkind-Shop (Stiftung netzwerk leben) Karl-Schmidt-Straße 4 39104 Magdeburg Telefon 401 82 49

* Sozialkaufhaus Olvenstedt Bruno-Taut-Ring 119 39130 Magdeburg Telefon 744 97 51 7

Spiel- und Begegnungsangebote für Geflüchtete gestalten

Auch wenn sich Sozialarbeiter, Hilfsdienste und viele Freiwillige große Mühe geben, den Alltag in der Notunterkunft in den Messehallen so erträglich wie möglich zu gestalten, wünschen sich Kinder Abwechslung und Angebote. Organisationen, Initiativen und Vereine sind deshalb aufgerufen, an der Gestaltung eines abwechslungsreichen Wochenprogramms mitzuwirken, das möglichst viele Altersgruppen anspricht. Besonders geeignet sind Spiel- und Bewegungsangebote ohne große sprachliche Hürden, auch kleine Konzerte oder Tanzaktionen sind möglich. Die geplanten Angebote sollten bis zum Donnerstag in der Woche vor dem Angebot an das Familieninformationsbüro gemeldet werden (Nicole Denecke, Telefon 0391/ 598 02 70 3, fib@stadt.magdeburg.de). Wichtig sind Titel und Beschreibung des Angebotes, Angaben zum Alter der Zielgruppe, Datum, Zeitraum und Ort. Außerdem sollte vermerkt werden, ob Freiwillige zur Unterstützung benötigt werden. Das Wochenprogramm wird dann über Aushänge in den Messehallen bekannt gemacht.

Patenschaften übernehmen

Viele der Geflüchteten benötigen gerade in den ersten Wochen Hilfe zur Orientierung, Unterstützung bei der Wohnungssuche, bei Behördengängen oder suchen den Austausch mit Einheimischen. Wer sich vorstellen kann, eine Patenschaft zu übernehmen, kann sich bei den Migrationsberatungsstellen, im Familienhaus, beim Familienverband und vielen anderen sozialen Einrichtungen nach konkreten Angeboten erkundigen. Erste konkrete Möglichkeiten zur Kontaktaufnahmen bietet die Freiwilligenagentur mit einem gemeinsamen Spaziergang durch den Elbauenpark am 31. März. Interessierte sind außerdem zu einem Begegnungsnachmittag mit Kuchen, Tauschbörse und Bastelangeboten, am 7. April im Volksbad Buckau eingeladen. Anmeldungen sind über die App „freiwillig in Magdeburg“ oder per Telefon 549 58 40 möglich.

Informationen weitergeben

Die Orientierung in einem fremden Land ist für Geflüchtete mit vielen Herausforderungen verbunden. Spätestens wenn es Detailfragen zu Kita, Schule oder Gesundheitsversorgung gibt, sind klare und gut aufbereitete Informationen besonders wichtig. Nachbarn, Freiwillige und Bekannte können hier helfen, indem sie auf die aufbereiteten und mehrsprachigen Informationen verweisen, die zum Beispiel das Integrationsportal der Landeshauptstadt Magdeburg unter oder Migrationswegweiser Magdeburg bereithalten.

Kitas, Schulen und soziale Einrichtungen unterstützen

Hilfe und Unterstützung für Geflüchtete sind nicht nur in den ersten Wochen nach der Ankunft gefragt. Auch später sind persönliche Hinweise, Kontakte und individuelle Hilfen im Alltag notwendig. Menschen, die Geflüchtete bei der Integration unterstützen möchten, sollten deshalb aktiv in Kitas oder Schulen nachfragen, was gebraucht wird. Auch soziale Einrichtungen in der Nachbarschaft, die Begegnungsangebote vorbereiten, freuen sich über engagierte Menschen, die mitgestalten und sich einbringen wollen.