Ahoi zur Floßfahrt auf der Elbe in Magdeburg

Den Fluss in Magdeburg auf eine ganz andere Art erleben: Näher am Wasser als auf dem Schiff, vollkommen ohne eigene Anstrengungen wie im Paddel- oder Ruderboot – das bieten die Floßfahrten auf der Elbe. Die Volksstimme ist an Bord gegangen.

Auf der Elbe geht es in Magdeburg zunächst stromaufwärts in Richtung Schönebeck. Hinter der Mündung der Zoll- in die Stromelbe passiert man bei der Fahrt stromaufwärts dabei unter anderem den Dom und der Elbuferpromenade auf der einen und dem Stadtpark auf der anderen Seite.

Magdeburg - Sie gehören in Magdeburg mit zum Bild an der Elbe: Motor-Flöße. Nicht zum Transport von Waren, sondern als Fahrzeug für Ausflüge. Geboten wird ein Vergnügen, bei dem die Passagiere dem Fluss fast so nahe kommen wie im Paddelboot, bei dem sie sich aber so wenig anstrengen müssen wie auf dem Passagierdampfer. In Magdeburg gibt es mehrere Anbieter für die Touren.