Magdeburg. - In der Nahversorgungslandschaft in Buckau klafft ein Lücke. Im Oktober 2022 musste das provisorische Verkaufszelt von Aldi Nord an der Schönebecker Straße/Ecke Warschauer Straße schließen. Das Grundstück ist längst beräumt – wann und in welcher Form ein Neubau realisiert werden kann, ist offen.