Allee-Center-Managerin Petra Kann spricht über 25 Jahre Allee-Center, neue Läden und was aus S. Oliver, Gerry Weber, Yves Rocher und Side Step wurde.

Das Allee-Center in Magdeburg ist ein Einkaufsmagnet und besteht jetzt 25 Jahre, ist aber nicht unumstritten. Kritik gibt es an der zu geringen Öffnung nach außen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts größtes innerstädtisches Einkaufszentrum steht seit 25 Jahren in Magdeburg. Ist das Jubiläum im September 2023 angesichts von Inflation und steigendem Online-Handel ein Grund zum Feiern? Rainer Schweingel fragte bei Center-Managerin Petra Kann nach neuen Läden und weiteren Veränderungen.

Volksstimme: Frau Kann, wie geht es dem Einkaufsriesen Allee-Center nach Pandemie und in Zeiten der Inflation?Petra Kann: Die Umsatzzahlen entwickeln sich gut. Wir liegen sogar über dem Vor-Corona-Niveau. Das ist sehr erfreulich.

Petra Kann, Managerin des Allee-Centers. Foto: Allee-Center

Der Online-Handel macht Ihnen nicht zu schaffen?Der Onlinehandel ist natürlich ein ernstzunehmender Wettbewerber. Gerade während der Coronapandemie ist der Anteil der Kunden, die bevorzugt online einkaufen, angestiegen. Inzwischen aber kehren wieder mehr Kunden zum Einkaufen vor Ort zurück. Bei uns schlagen sich jetzt die Investitionen nieder, die kurz vor der Pandemie in unserem Center umgesetzt wurden. Wir haben 2018 viel in die Aufenthaltsqualität in der Mall und in den Mix der Mieter investiert. Das zahlt sich jetzt – aufgrund der Pandemie zeitverzögert - aus.

Was wurd aus bekannten Marken wie Yves Rocher oder Gerry Weber?

Im Center ziehen mit S. Oliver, Yves Rocher oder Side Step und Gerry Weber gerade wichtige Mieter aus oder schließen ganz. Über Kaufhäuser sagt man, deren Konzept habe sich überlebt. Schlägt das jetzt auch auf die Center-Strukturen über?Nein, das kann man so nicht sagen. Zwar herrscht jetzt auch bei uns in der Branche mittlerweile ein Mietermarkt, weil insgesamt bundesweit viele Flächen auf dem Markt sind. Aber wir können mit unseren Angeboten an neue Mieter im Center mithalten. Allerdings dauern die Verhandlungen inzwischen etwas länger als früher. Für alle von Ihnen genannte Flächen stehen wir gerade mit Neumietern kurz vor Vertragsabschluss. Mancher Neue ist auch schon da – wie beispielsweise Søstrene Grene.

Wie hoch ist Ihr Leerstand?Der liegt unter fünf Prozent. Das ist aus meiner Sicht ein sehr guter Wert, bundesweit liegt er bei vergleichbaren Centern bei rund zehn Prozent. Im Bereich unserer Büros sind wir sogar voll vermietet.

Wie kann das gehalten werden?Wir denken gern strategisch und fragen uns jeden Tag: Wer passt zu uns und wen hätten wir gern? Wir müssen Alleinstellungsmerkmale schaffen, damit wir die Kunden vom Online-Handel oder der grünen Wiese vor der Stadt in die City ins Center ziehen. Søstrene Grene war so eine gelungene Neueröffnung. Das wird uns sehr positiv von den Besuchern bei Umfragen gespiegelt.

Kritik am Allee-Center

Als Center sind Sie auf der einen Seite der größte Magnet für Kunden zum Besuch der Innenstadt. Auf der anderen Seite ebbt die Kritik nicht ab, weil das Einkaufen im Center in geschlossenen Räumen erfolgt und es die City deshalb nicht so wie erwartet belebt. Wie bewerten Sie solche Stimmen?Zunächst sind wir nicht die Innenstadt, sondern verstehen uns als ein Teil davon. Und als solcher haben auch wir Interesse an einer noch lebendigeren Innenstadt.

Welchen Anteil steuern sie dazu bei?Wir haben in den letzten Jahren schon einen Beitrag geleistet und beispielsweise mit der L'Osteria und dem Cafè Square nebenan zwei Gastronomen mit Außenterrasse zur Ernst-Reuter-Allee angesiedelt. Darüber hinaus konnte die Goldschmiedebrücke über Flying Fish und Sapori d'Italia belebt werden.

Zudem bin ich selbst Mitglied in der IG Innenstadt, dem Stadtmarketingverein oder der städtischen Marketing- und Kongressgesellschaft MMKT als Aufsichtsrätin und setze mich dort stark für Maßnahmen für eine attraktivere Innenstadt ein, zum Beispiel mit Veranstaltungen wie jüngst den Swing-Festival, die ja allen in der Innenstadt helfen. Und dann merken wir, dass wir uns in der City gegenseitig befruchten.

Kunden aus dem City Carré oder vielen anderen Geschäften in der Innenstadt kommen zu uns oder gehen von uns dorthin. Das wissen wir ebenfalls aus Kundenbefragungen. Wir können nur mit dieser Wechselwirkung zwischen uns allen in der Innenstadt gemeinsam für eine attraktivere City sorgen.

Mögliches Karstadt-Aus und die Folgen

Was würde da ein Karstadt-Galeria-Aus bedeuten?Das wäre ein herber Verlust für die City. Wir sind sehr froh, dass der Standort bisher bleibt.

Die Innenstadt hat mit dem Online-Handel und der grünen Wiese vor den Toren der Stadt große Konkurrenz. Wie wollen Sie auf lange Sicht bestehen?Handel ist Wandel. Das heißt, wir alle müssen uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden fokussieren und uns jeden Tag fragen: Wie kann ich mich noch besser aufstellen?

Wir müssen zeigen, dass man bei uns vor Ort alles anprobieren kann, dass man eine gute Beratung erhält, dass man nicht aufwendig zur Post fürs Zurückschicken laufen muss und man außerdem noch etwas in der Innenstadt erlebt. Gerade dieses Profil als Einkaufserlebnis Innenstadt müssen wir alle noch mehr schärfen.

Intel und die ersten Erfahrungen

Viele reden gerade über Intel und die damit verbundenen Veränderungen. Sie auch?Ja, das tun wir. Wir merken schon jetzt, dass Magdeburg durch Intel überregional noch bekannter und interessanter geworden ist, obwohl der Konzern noch gar nicht richtig vor Ort ist. Wir erhoffen uns auch hier einen Schub an Kaufkraft sowie Attraktivität für Marken, die wir jetzt noch nicht im Center oder der Innenstadt haben.

Nachhaltigkeit ist gerade eines der großen gesellschaftlichen Themen. So ein Center ist aber naturgemäß ein Energiefresser – und das bei steigenden Energiepreisen.Darauf reagieren wir, übrigens schon länger. 2021 haben wir uns ans Fernwärmenetz des Müllheizkraftwerks in Rothensee angeschlossen. Auf dem begrünten Dach prüfen wir den Bau einer Photovoltaikanlage. Aktuell beginnt der Umtausch aller Leuchtmittel im Center auf LED, zudem beziehen wir zu 100 Prozent Öko-Strom.

Altstadtkiez als Nachbar

Eine Idee für eine lebendigere Innenstadt ist der Bau eines Altstadt-Kiezes auf dem unmittelbar an das Center angrenzenden Prämonstratenserberg. Was halten Sie von dem Projekt?Ich persönlich bewerte das Projekt positiv. Hier wird ein Stück Stadtgeschichte an einem Ort zusammengefasst, wieder aufgebaut und mit einer gemischten Nutzung versehen. Das kann für eine Belebung der City durch Einheimische und Touristen gleichermaßen sorgen.

Welche Marke oder Mieter hätten Sie noch gern im Center?Der Bereich Spielwaren könnte aus unserer Sicht noch stärker vertreten sein. Wir sind da aber auf einem guten Weg, das zu ändern.

Mehr Polizei oder nicht?

Den Bereich Prämonstratenserberg meidet – vor allem im Dunkeln – mancher Magdeburger aus Angst vor Überfällen. Wünschen Sie sich dort als direkter Anlieger mehr Polizei?Hier ist schon mehr Polizei als früher unterwegs – und es gibt eine Videoüberwachung. Zusätzlich unterstützen wir im Center mit unserem Sicherheitsdienst.

Das Dach des neuen Parkhauses am Allee-Center ist eigentlich ein wunderschöner Elbbalkon – allerdings ohne Nutzung. Wann wird sich das ändern?Teile des Areals werden ja schon genutzt, zum Beispiel für die Eisbahn im Winter oder für eine Kulturbühne bei Bedarf. Der Rest ist als grüne Oase gestaltet und bildet einen Ruhepunkt in der Stadt. Ob auf dem Dach mal mehr passiert, ist eine Frage der Statik und des Umfeldes. Sollte der Prämonstratenserberg wirklich mal bebaut werden, kann man über weitere Ideen nachdenken.

Wünsche zum Geburtstag

Das Allee-Center feiert Jubiläum. Geburtstagskinder dürfen sich etwas wünschen. Welchen Wunsch haben Siss im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung der Stadt Magdeburg nicht Maßnahmen gestrichen werden, die der Verbesserung, Verschönerung und Belebung der Innenstadt dienen.

Das reicht von vermeintlich kleinen Dingen wie Papierkörben bis hin zu vernünftigen Fußwegen oder Beleuchtung. Für den Besuch der Innenstadt sind für Kunden die Kriterien „hell, sicher, sauber“ von entscheidender Bedeutung.