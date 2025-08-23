weather regenschauer
  4. Projekttag am Sportgymnasium: Altersgerechte Verkehrserziehung: Wie Magdeburger Schüler sicher mobil werden

Projekttag am Sportgymnasium Altersgerechte Verkehrserziehung: Wie Magdeburger Schüler sicher mobil werden

Roller, Räder, Reaktionsvermögen – beim Verkehrstag am Sportgymnasium Magdeburg lernen Kinder und Jugendliche, wie sie sicher und umsichtig im Straßenverkehr unterwegs sind.

Von Romy Bergmann 23.08.2025, 08:30
Mit voller Konzentration meistern die Schülerinnen und Schüler vom Sportgymnasium Magdeburg den Fahrrad-Parcours – ein praktisches Training für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Foto: Almuth Steinhoff

Magdeburg. - Ob mit Fahrrad, Roller oder E-Scooter – für viele Schülerinnen und Schüler des Sportgymnasiums Magdeburg gehört Mobilität zum Alltag. Damit sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen, beginnt das neue Schuljahr traditionell mit einem Projekttag zur Verkehrserziehung.