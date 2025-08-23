Roller, Räder, Reaktionsvermögen – beim Verkehrstag am Sportgymnasium Magdeburg lernen Kinder und Jugendliche, wie sie sicher und umsichtig im Straßenverkehr unterwegs sind.

Mit voller Konzentration meistern die Schülerinnen und Schüler vom Sportgymnasium Magdeburg den Fahrrad-Parcours – ein praktisches Training für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Magdeburg. - Ob mit Fahrrad, Roller oder E-Scooter – für viele Schülerinnen und Schüler des Sportgymnasiums Magdeburg gehört Mobilität zum Alltag. Damit sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen, beginnt das neue Schuljahr traditionell mit einem Projekttag zur Verkehrserziehung.