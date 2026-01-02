Aila Fassl sitzt im Magdeburger Stadtrat für die Tierschutzallianz. Wohl fühlt sie sich bei ihren Besuchen in der Musikkneipe Flowerpower im Breiten Weg.

Magdeburg/sl. - Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. In diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschieden, mit den im Stadtrat vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Im zweiten Teil unserer Serie beantwortet Aila Fassl von der Tierschutzallianz, die im Stadtrat eine Fraktion mit der SPD und Volt bildet, schriftlich die Fragen von Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.