Die Kameraden waren gut gefordert. Erst brannte ein Müllcontainer in Unseburg, dann gingen acht Pkw in Egeln-Nord in Flammen auf. Und das war längst nicht alles.

Egeln/Unseburg - Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Egelner Mulde mussten Donnerstagmorgen gleich zu zwei Bränden ausrücken. „In Unseburg stand gegen 1 Uhr im Wohngebiet Friedensring ein Müllcontainer in Flammen“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) der Volksstimme. Dort seien die Kameraden der Ortswehr Unseburg um 1.14 Uhr alarmiert worden. Mit 25 Einsatzkräften brachten sie, angeführt von Einsatzleiter Dominic Lärz, das Feuer unter Kontrolle.