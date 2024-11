Kleidung und Second Hand Was passiert mit diesem Altkleider-Müll in Magdeburg?

Rings um Altkleidercontainer in Magdeburg finden sich wiederholt größere Mengen an Textilien und Abfall. Das sorgt für Unmut bei Anwohnern und lässt Bedenken zur Hygiene laut werden. Was ein betroffenes Unternehmen sagt.