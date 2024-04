Sukzessive sollen alle Haltestellen in Magdeburg neue Unterstände erhalten. Aktuell wird am Südring gebaut. Daraus folgen auch Einschränkungen für den Kfz-Verkehr.

An dieser Haltestelle in Magdeburg wird gebaut

Magdeburg - Seit Montag (8. April) sind Mitarbeiter der Magdeburg-Hannoverschen Baugesellschaft (MHB) im Bereich der Kreuzung von Wiener Straße und Südring im Einsatz.

Im Auftrag der Firma Ströer errichten sie einen neuen Fahrgastunterstand für den Haltepunkt „Südring“. In dieser Woche sollen die Betonarbeiten erfolgen, woraufhin in der kommenden Woche der neue Unterstand – ein Aufbau aus Glas und Metall – aufgestellt wird, so Vorarbeiter Mario Schmidt.

Wegen der Bauarbeiten kommt es zu Einschränkungen. Foto: Konstantin Kraft

Voraussichtlich ab Mitte nächster Woche können Fahrgäste dann unter dem neuen Häuschen auf die Bahnen warten. Am Südring-Halt in der Halberstädter Straße ist dies bereits möglich. Wegen der Bauarbeiten ist der Wartebereich aktuell limitiert.

Um einen Zugang zur Haltestelle zu schaffen, wurde ein provisorischer Übergang mit Baustellenampel im Bereich der Auffahrt zum Magdeburg Ring eingerichtet.

Über diesen provisorischen Übergang gelangen Passanten zum Straßenbahnhalt. Foto: Konstantin Kraft

Die Mitarbeiter der MHB haben vor Ort noch eine weitere Aufgabe zu erfüllen. Im Auftrag der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) erneuern sie eine Schmieranlage für die Straßenbahnen. Diese sorgt dafür, dass die Bahnen möglichst geräuscharm abbiegen.

Aufgrund dieser Bauarbeiten ist die Abfahrt für den Kfz-Verkehr von der Wiener Straße in Richtung Sudenburg derzeit gesperrt.

Die Abfahrt in Richtung Sudenburg ist gesperrt. Foto: Konstantin Kraft

Am Montag hielten sich jedoch viele Autofahrer augenscheinlich nicht daran, was wiederum zu brenzligen Situation mit dem nachfolgenden Verkehr führte. Laut „movi.de“ sollen die Arbeiten bis 19. April andauern.