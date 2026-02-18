weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Angelmesse in Magdeburg: Wie man den Karpfen an den Haken bekommt, ist zwei Tage Thema in Magdeburg

EIL:
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden

Angelmesse in Magdeburg Wie man den Karpfen an den Haken bekommt, ist zwei Tage Thema in Magdeburg

Die Carp Expo Magdeburg öffnet am 20. und 21.2.2026 ihre Türen. Top-Marken, Vorträge und Neuheiten bietet die Angelmesse rund ums Karpfenangeln.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 18.02.2026, 15:36
Ums Karpfenangeln geht es für ein Wochenende in Magdeburg.
Ums Karpfenangeln geht es für ein Wochenende in Magdeburg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Magdeburg. - Wenn es um große Fische geht, reicht halbe Ausrüstung nicht aus. Moderne Technik, neue Köder und der Austausch mit Gleichgesinnten entscheiden über Erfolg oder Misserfolg am Wasser. Genau hier setzt ein Messewochenende in Magdeburg an – und zieht Angler aus ganz Deutschland an.