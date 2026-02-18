Die Carp Expo Magdeburg öffnet am 20. und 21.2.2026 ihre Türen. Top-Marken, Vorträge und Neuheiten bietet die Angelmesse rund ums Karpfenangeln.

Wie man den Karpfen an den Haken bekommt, ist zwei Tage Thema in Magdeburg

Ums Karpfenangeln geht es für ein Wochenende in Magdeburg.

Magdeburg. - Wenn es um große Fische geht, reicht halbe Ausrüstung nicht aus. Moderne Technik, neue Köder und der Austausch mit Gleichgesinnten entscheiden über Erfolg oder Misserfolg am Wasser. Genau hier setzt ein Messewochenende in Magdeburg an – und zieht Angler aus ganz Deutschland an.