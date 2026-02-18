weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  A36 wird Mega‑Baustelle: Harz‑Pendler müssen sich auf lange Sperrungen einstellen

Sanierung der Autobahn GmbH A36 wird zur Mega‑Baustelle: Harz‑Pendler müssen sich auf lange Sperrungen einstellen

Für Autofahrer im Harz wird die A36 im Jahr 2026 zur Geduldsprobe: Eine Großbaustelle bei Wernigerode mit gesperrten Spuren und Abfahrten steht bevor. Was die Autobahn GmbH plant.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 18.02.2026, 16:55
Die A36 zwischen dem Autobahn-Dreieck Nordharz und Wernigerode wird 2026 zur Großbaustelle.
Die A36 zwischen dem Autobahn-Dreieck Nordharz und Wernigerode wird 2026 zur Großbaustelle. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Über Fahrbahnschäden und ein Tempolimit von nur 80 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn 36 zwischen Wernigerode und dem Dreieck Nordharz beschweren sich Autofahrer seit Langem. Nun wird der gut zwölf Kilometer lange Abschnitt zur Mega-Baustelle – mit Sperrungen und wechselnden Verkehrsführungen.