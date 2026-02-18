Diese Nachricht tut gut. In der Hansestadt Werben (Elbe) ist der erste Storch gelandet. Schneemann ade, der Frühling ist nun unaufhaltbar.

Er wurde schon sehnsüchtig erwartet: In der Hansestadt Werben ist am Mittwoch der erste Storch gelandet. Wie immer auf dem Nest am Elbtor. Adebar I. kam einen Tag später als im vergangenen Jahr, als ihn genau wie jetzt winterhaftes Wetter erwartete. Anders 2024, da der Hoffnungsträger nach seiner langen Reise vermutlich aus dem Raum Spanien (ein Westzieher) in Werben schönstes Frühlingswetter vorfand.

Der Werbener Robert Grube soll den Storch dieses Mal zuerst erspäht haben. Und Werner Eifrig machte sich wie immer sofort auf den Weg, um das Foto an die Volksstimme zu senden. Dafür ein riesengroßes Dankeschön.