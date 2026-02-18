Ein Gutachter wiegt auf der Elbe den Anker der Fähre Sandau und prüft das Gierseil. Der Betrieb kann nach Wochen im Eis wieder aufgenommen werden. Doch das ist nicht von Dauer.

Nach Wochen im Eis - Kommt die Fähre Sandau durch den TÜV?

Rendezvous auf der Elbe: Das MS Stadtbusch dockt an der Fähre Sandau an, damit Teile der Besatzung umsteigen können.

Sandau - Die Fähre ist weg, der Anleger in Sandau verwaist. Was ist hier los? Die Antwort findet sich mitten im Elbstrom. Dorthin musste das Wasserfahrzeug nach dem unfreiwilligen, eisbedingten Exil in Havelberg gebracht werden, denn zwei wichtige Prüfungen stehen an.