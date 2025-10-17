Der Magdeburger Schwulenclub Boys'n'Beats ist in der Nacht zu Freitag (17. Oktober) mutmaßlich Opfer eines Angriffs geworden. Unbekannte warfen eine Fensterscheibe mit Steinen ein.

Das Boys'n'Beats ist in der Nacht zu Freitag (17. Oktober) Opfer eines Angriffs geworden.

Magdeburg. - In der Nacht zu Freitag ist der queere Club Boys'n'Beats in Magdeburg offenbar Opfer eines Angriffs geworden. Die Betreiber teilten auf Instagram ein Foto einer beschädigten Fensterscheibe.

In der Scheibe am Eingang des Schwulenclubs in der Liebknechtstraße 89 sind mehrere Löcher zu sehen. Laut den Betreibern wurde sie mit Steinen eingeworfen, wobei ein großer Schaden entstanden sei. Das Boys'n'Beats geht von einem Hassverbrechen aus. Der Täter wolle Angst machen, doch „wir lassen uns nicht kleinkriegen“, ist auf Instagram zu lesen.

Die Polizei konnte auf Nachfrage vorerst nichts zu dem mutmaßlichen Angriff sagen. Dort wurde der Vorfall noch nicht angezeigt.

Nach Angriff auf Boys'n'Beats: Queerer Club erhält Unterstützung

In den sozialen Medien erhält der Club viel Unterstützung und Solidarität von Fans, aber auch aus der Politik. „Bitte lasst euch nicht einschüchtern - ihr seid stärker als die!“, kommentiert Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag. „Wir sind mehr und wir lassen uns nicht unterkriegen“, sichert der Instagram-Kanal der Grünen Magdeburg zu.

Auch das Netzwerk Freie Kultur (NFK) teilte den Beitrag. Die Hintergründe des Angriffs seien bislang unklar, alles deute jedoch darauf hin, dass Homophobie im Spiel gewesen sei. „Als Netzwerk Freie Kultur Magdeburg stehen wir klar und unmissverständlich an der Seite unseres Vereinsmitglied Boys’n’Beats und aller queeren Menschen in unserer Stadt“, schreibt der Verein.