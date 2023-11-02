Konzerte, Ballett, Schauspiel, Familienprogramm und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 12. Dezember 2025, bereichert.

Magdeburg - Auch Freitag, der 12.12.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Ballett "Vincent" im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Jörg Mannes entwickelt mit dem Ballettabend "Vincent" ein Projekt, das Kunst, Klang, Künstliche Intelligenz und Choreografie miteinander verknüpft und dabei das Werk Vincent van Goghs in den Mittelpunkt rückt.

Das Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zeigt das Ballett für Publikum ab 10 Jahren um 19.30 Uhr am 12. Dezember und 10. Januar. Um 19 Uhr beginnt jeweils ein Einblick, der Arbeitsprozesse des Teams um Mannes erläutert und Aspekte der Produktion vorstellt.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Gemeinsam mit Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada – mit denen er bereits "Schneewittchen" erarbeitete – untersucht Jörg Mannes, wie Farbe, Raum und Bewegung aufeinander reagieren. Die Compagnie setzt Impulse im Tanz, die aus dem visuellen Ansatz entstehen, während die Musik eigene Akzente setzt.

Dafür wählt Mannes sehr unterschiedliche Kompositionen, darunter Arvo Pärts Silouan’s Song, Charles Ives’ The Unanswered Question, Weberns Klangstrukturen, Faurés feine Linien, Saint-Saëns’ Danse macabre, Rachmaninows Toteninsel sowie Samuel Barbers Werke.

"Diary of Dreams" in der Magdeburger Factory

In der Factory Magdeburg in der Sandbreite 2 präsentieren "Diary of Dreams" am 12.12.2025 ihr aktuelles Liveprogramm, der Einlass beginnt um 19 Uhr, Konzertstart ist 20 Uhr. Die Band blickt auf 35 Jahre Geschichte zurück, veröffentlichte 1995 ihr Debütalbum und absolvierte seit den frühen 1990er-Jahren mehr als 600 Auftritte in 38 Ländern. Für 2025 ist ein neues Studioalbum angekündigt, dessen Material Teil der kommenden Tour sein wird. Die Liveauftritte der Formation gelten als energiegeladene Konzerte, in denen vier Musiker Handwerk und Dynamik verbinden und so einen Überblick über verschiedene Schaffensphasen geben.



Als Special Guest begleitet Auger die Tour. Das Projekt um Kyle Blaqk verbindet Elemente aus Rock, Elektronik, Dark Wave und Pop und entwickelte seit 2017 einen Stil, der sich in der alternativen Musikszene etabliert hat. Mit vier Studioalben und zahlreichen Chartplatzierungen in den Deutschen Alternative Charts bespielte die Band bereits verschiedene Länder und Städte.

Wiener Operettenweihnacht im Alten Theater am Jerichower Platz

Die Wiener Operettenweihnacht kehrt mit einem Programm zurück, das von einem Moderator, zwei Solisten, sechs Balletttänzerinnen und bis zu zehn Musikern getragen wird. Im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 erleben Besucher am Freitag, dem 12. Dezember 2025, eine Auswahl bekannter Festtagsweisen.

Zu hören sind Melodien wie "Gschichten aus’m Wienerwald", "Stille Nacht", "Es wird scho glei dumpa", "Wiener Fiakerlied", "Oh du Fröhliche", "Andachtsjodler" und "Wiener Blut". Balletttänzerinnen des Nationaltheaters Prag sowie Solisten und das Metropol-Kammerorchester aus Prag prägen den musikalischen Ablauf.



Einlass beginnt um 15 Uhr, der Auftakt folgt um 16 Uhr.

"Knef & Friends" mit T&T Wollner im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Im Kabarett "...nach Hengstmanns" am Breiten Weg 37 steht mit "Knef & Friends" ein musikalisches Programm auf dem Spielplan, das am 12.12.2025 und am 28.02.2026 jeweils um 19.30 Uhr gezeigt wird; die Vorstellung am 28.12.2025 um 17.00 Uhr ist bereits ausverkauft. Im Zentrum steht ein Laden, der all das führt, was jenseits gewöhnlicher Discounterware liegt. Der Inhaber, dargestellt von Tobias Wollner, verbindet seinen Geschäftsbetrieb mit einer besonderen Leidenschaft für die Musik Hildegard Knefs, deren 100. Geburtstag in diesem Jahr vielfach gewürdigt wird.

Eine Stammkundin, gespielt von Tabea Wollner, entwickelt zunehmend Interesse an Knefs Werk und erhält Einblicke in Anekdoten, musikalische Weggefährten und Songs, darunter Stücke von Ella Fitzgerald oder Cole Porter. Die Darbietung setzt auf eine Mischung aus Erzählung, Gesang und Klavier und stellt Knefs Repertoire in einen musikalischen Kontext, der ihre Zeit und ihr Umfeld einbindet. Tabea Wollner übernimmt den Gesang, Tobias Wollner begleitet am Piano und wirkt ebenfalls gesanglich mit. Das Programm eröffnet damit einen Abend, der Musikgeschichte und szenische Elemente miteinander verbindet.

Kounzert: Jan Plewka und Marco Schmedtje in der Sudenburger Feuerwache

In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 treten am 12.12.2025 um 19 Uhr Jan Plewka und Marco Schmedtje mit ihrem Programm "Between the 80’s" auf. Beide Musiker arbeiten seit vielen Jahren als Duo zusammen und entwickelten eine Reihe von Projekten, die sich mit prägenden Künstlern und Songs früherer Jahrzehnte auseinandersetzen. Ihre gemeinsame Band Zinoba bestand von 2003 bis 2005, später folgte die viel beachtete Reihe Jan Plewka singt Rio Reiser, mit der sie dem Werk von Ton Steine Scherben und dessen Frontmann neue Aufmerksamkeit verschafften. Weitere Programme widmeten sich Simon & Garfunkel oder vereinten eigene Stücke mit ausgewählten Coverversionen.

Mit "Between the 80’s" richten Plewka und Schmedtje den Blick auf ein Jahrzehnt, dessen Musikgeschichte zahlreiche internationale Klassiker hervorgebracht hat. Sie interpretieren bekannte Titel in reduzierten, akustischen Fassungen, die an frühere Projekte des Duos anknüpfen und zugleich Raum für neue Nuancen bieten. Ergänzend fließen Stücke aus ihrer gemeinsamen und jeweiligen Soloarbeit ein. Das Konzert in der Feuerwache verbindet diese verschiedenen Linien zu einem Abend, der musikalische Erinnerungen und persönliche Handschrift zusammenführt.

„Mr Gum und der fliegende Tanzbär“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Ein Bär in Bad Lamonisch an der Bibber sorgt für ordentlich Wirbel: In „Mr Gum und der fliegende Tanzbär" begegnen sich ein erschreckend großer, hübscher Bär und der ebenso böse wie mies gelaunte Mr Gum. Gemeinsam mit seinem Komplizen Willi Wilhelm dem Dritten zwingt der Fiesling auf der Bühne des Theaters Magdeburg das Tier, für Geld zu tanzen. Doch die mutige Polly, neun Jahre alt und mit einem unerschütterlichen Sinn für Gerechtigkeit, will das nicht hinnehmen. Sie schließt den Bären, den sie liebevoll Vorhängeschloss nennt, in ihr Herz und begibt sich auf eine abenteuerliche Rettungsmission, die vor Fantasie, Witz und unerwarteten Wendungen sprüht.

Andy Stantons Geschichte, in der Übersetzung von Harry Rowohlt, bringt mit Sprachwitz und skurrilen Figuren die Fantasie junger wie älterer Zuschauerinnen und Zuschauer in Bewegung. Das Theater Magdeburg zeigt die deutschsprachige Erstaufführung dieses turbulenten Kinderstücks ab 8 Jahren im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen sind am 12. und 18.12. jeweils um 18 Uhr und am 29. Dezember um 15 Uhr geplant. Im neuen Jahr folgen Termine um 19.30 Uhr am 17.1., um 15 Uhr am 18.1. und um 16 Uhr am 8.3.

Familienprogramm: „Robin Hood“ im Opernhaus des Theaters Magdeburg

„Robin Hood“ steht als Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg für dieses Jahr auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9. Restkarten waren zum Redaktionsschluss für die Aufführungen vom 9. bis 11. und 15. bis 19. Dezember um 9 Uhr, am 6. und 20. Dezember um 10 Uhr sowie um 11 Uhr am 10. und 16. Dezember zu haben. Ein größeres Kartenkontingent gab es noch für Termine für 12. Dezember um 9 Uhr, für den 27. und 29. Dezember und den 3. Januar um 10 Uhr sowie für den 9., 15. und 17. bis 19. Dezember um 11 Uhr.



In der Grafschaft Nottingham wächst in der Geschichte der Druck auf die Bevölkerung, während König John immer höhere Steuern verlangt und seine Schatzkammer füllt. In den Wäldern von Sherwood formiert sich eine Gruppe, die dem Treiben entgegentritt. Robin Hood, bekannt als König der Diebe und Rächer der Enterbten, übernimmt gemeinsam mit Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian Aufgaben, die den Menschen der Grafschaft eine neue Perspektive eröffnen.

Die Geschichte nach Angela Obst mit Songtexten von Josef Parzefall richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und begleitet die Figuren auf ihrem Weg durch Konflikte, Allianzen und überraschende Wendungen.

Weihnachtsoratorium von Johann Heinrich in Magdeburger St.-Andreas-Kirche

Das Weihnachtsoratorium von Johann Heinrich Rolle erklingt am 12.12. ab 19.30 Uhr in der St.-Andreas-Kirche in der Büchnerstraße 17. Die Solopartien übernehmen Christina Germolus (Sopran), Anna-Maria Tietze (Alt), Robert Sellier (Tenor) und Matthias Vieweg (Bass). Märkisch Barock und die Biederitzer Kantorei bilden das Ensemble, das unter der Leitung von KMD Michael Scholl arbeitet. Die Aufführung orientiert sich an historischer Praxis und setzt auf eine Besetzung, die die Verbindung zwischen vokalen und instrumentalen Stimmen betont.

Der Abend lenkt den Blick auf ein zentrales Werk Rolles, dessen Musik in Magdeburg eine lange Tradition hat. Die Kombination aus Chor, Solistinnen, Solisten und Kammerorchester bietet einen Rahmen, der die verschiedenen Teile des Oratoriums zusammenführt und dem Publikum einen fundierten Eindruck von Rolles Klangsprache vermittelt.

Improtheater "Imaginär" im Magdeburger "Guck mal!"

Das Improvisationstheater Imaginär der Magdeburger Theaterkiste von 1993 gastiert am 12. Dezember 2025 im Kulturzentrum „Guck mal!“ in der Babelsberger Straße 9. Von 19.30 bis 22 Uhr präsentiert die Gruppe eine abendfüllende Vorstellung, die vollständig ohne Skript entsteht. Grundlage jeder Szene sind die spontanen Zurufe des Publikums, aus denen die Darstellenden live Figuren, Situationen und Wendungen entwickeln. Jede Aufführung ist damit eine Premiere, bei der der Verlauf ebenso offen ist wie das Ende der Geschichten.

Das Ensemble setzt auf Humor, Tempo und Improvisationskunst und überträgt die Energie des Moments direkt ins Publikum. Skurrile Charaktere, überraschende Pointen und gemeinsames Lachen prägen das Format, das auf Unmittelbarkeit und Interaktion ausgelegt ist. Mit dieser Mischung soll der Abend im Cracauer Kulturzentrum erneut zeigen, wie abwechslungsreich und unterhaltsam freie Improvisation auf der Bühne sein kann.

"Holly Jolly Christmas" mit dem Vokalensemble InTakt im Magdeburger Gesellschaftshaus

Das Vokalensemble InTakt lädt am Freitag, 12. Dezember 2025, um 18.30 Uhr zu seinem Adventskonzert "Holly Jolly Christmas" in den Gartensaal des Gesellschaftshauses ein. Unter der Leitung von Mario Hübner präsentiert der Magdeburger Chor ein internationales Weihnachtsprogramm, das traditionelle Kirchenmusik, unbekanntere Entdeckungen und populäre Klassiker vereint. Werke wie "Es ist ein Ros entsprungen", das georgische Alilo und moderne Weihnachtstitel – darunter der namensgebende Song "Holly Jolly Christmas" – sollen eine atmosphärische Mischung aus Besinnlichkeit und Leichtigkeit schaffen.

Als musikalische Gäste treten die Gitarristen Holger Szukalski und Markus Krutzfeld vom Duo con brio auf. Ihre stilistisch vielfältigen Eigenkompositionen, geprägt von Blues-, Jazz- und Flamenco-Elementen, ergänzen das vokale Repertoire des Abends.

Cantamus-Chor Magdeburg gibt Konzert in Neuapostolischer Kirche in der Leipziger Straße

Der Cantamus-Chor Magdeburg lädt am Freitag, 12. Dezember 2025, um 19 Uhr zu seinem Weihnachtskonzert in die Neuapostolische Kirche in der Leipziger Straße 52 ein. Bereits ab 18.30 Uhr öffnet das Gotteshaus seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Der rund 40-köpfige gemischte Chor gehört zu den traditionsreichsten Ensembles der Region: 1974 gegründet, entwickelte er sich aus einer früheren Volkstanz- und Klampfenformation und trug bis 2005 den Namen Postchor Magdeburg. Konzertreisen führten das Ensemble im Laufe der Jahrzehnte unter anderem nach Prag und Wien.

Heute ist der CANTAMUS-Chor fest im musikalischen Leben Sachsen-Anhalts verankert und engagiert sich sowohl im Chorkreis Magdeburger Börde e. V. als auch im Chorverband Sachsen-Anhalt. Mit seinem Adventsprogramm möchte der Chor eine stimmungsvolle musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit bieten.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Holger Ries und be-swingt im mach|werk

Im mach|werk am Breiten Weg 114a begegnen sich am 12.12.2025 um 20.00 Uhr be-swingt und der Sänger Holger Ries zu einem Abend zwischen Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin. Das Duo be-swingt – Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Piano) – lädt für dieses Programm einen Gast ein, der sich seit Jahren zwischen unterschiedlichen musikalischen Welten bewegt. Ries begann seine musikalische Laufbahn im Posaunenchor, sang später in einer Schülerband und erhielt Gesangsunterricht, der ihn an klassische Partien heranführte. Engagements als Opern- und Musicalsänger führten ihn an verschiedene Bühnen, darunter die Schlossfestspiele Zwingenberg, das Schleswig-Holsteinische Landestheater und das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen.

Heute arbeitet Ries stilübergreifend und verbindet Genres wie Klassik, Schlager, Operette, Rock, Pop, Jazz, Swing und Musical. Im mach|werk trifft er auf ein Duo, das sich durch flexible Arrangements und improvisatorische Elemente auszeichnet.

