Ehrenamt im Harz Quedlinburger Götz Hupe: Auch mit 70 für seinen Kindersport im Einsatz
Er ist sportlich, ideenreich und unermüdlich für den Behindertensport im Einsatz: der Quedlinburger Götz Hupe. Warum er auch mit 70 Jahren nicht ans Aufhören denkt.
05.12.2025, 14:00
Quedlinburg. - Gelungene Überraschung für Götz Hupe. Zu seinem 70. Geburtstag hatten seine Mitstreiter vom Behinderten- und Reha-Sportverein (BRSV) Sine Cura in Quedlinburg etwas ganz Besonderes für den langjährigen Übungsleiter vorbereitet. Und der denkt noch lange nicht ans aufhören.