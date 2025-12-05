Jonglage, Akrobatik und Clownerie: In den Ferien können sich die Kinder regelmäßig im Bewos-Sportzentrum beim Oschersleber Mitmachzirkus ausprobieren. Ob sie die Halle auch künftig weiter nutzen können, ist seit Wochen unklar. Jetzt äußert sich der Bürgermeister.

Hallennutzung lange ungewiss: Wie es jetzt mit den Awolinos in Oschersleben weitergeht

Regelmäßig trainieren Kinder in Oschersleben während der Ferien Jonglage, Akrobatik und Clownerie bei den Awolinos.

Oschersleben - Regelmäßig können Kinder in der Bodestadt während der Ferien unter professioneller Anleitung artistische Kunststücke erlernen, die zum Abschluss in einer großen Zirkusshow vor Publikum gezeigt werden. Um die Zukunft des seit Jahren etablierten Ferienangebotes des Awolino-Mitmachzirkus stand nun allerdings eine Zeit lang ein Fragezeichen. Grund war die Verfügbarkeit der Sporthallen. Nach Wochen des Schweigens äußert sich jetzt die Stadtverwaltung jetzt erstmals zu dieser Thematik.