Angst vorm Aus von kleinen Weihnachtsmärkten in Magdeburg

Blick auf den Stadtfelder Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

Magdeburg - Veranstalter von Stadtteilweihnachtsmärkten in Magdeburg müssen in diesen Tagen überraschende Post vom Amt beantworten. Erstmals erhielten sie aus dem Dezernat für Ordnung und Sicherheit die Aufforderung, für ihren ehrenamtlich organisierten Budenzauber ein Sicherheitskonzept vorzulegen. Was die Folgen sind.