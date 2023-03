Viel zu früh ist Jens Janeck verstorben. Viele Jahre lang hat er sich intensiv in der Fanhilfe des 1. FC Magdeburg engagiert. Unter anderem mit einer Kranzniederlegung wurde an ihn erinnert.

Vor der „Ihr seid niemals alleine“–Wand an der Heimspielstätte des FCM in Magdeburg drücken Fans ihre Anteilnahme aus.

Magdeburg - „Unvergessen“ steht auf einem Banner am Boden. Rund herum haben Fans des 1. FC Magdeburg zahlreiche Lichter, Blumen und Schals als Zeichen der Anteilnahme abgelegt.

Vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn hat es am Wochenende eine Gedenkveranstaltung an der „Ihr seid niemals alleine“–Wand gegeben. Unter anderem Block U, Fanhilfe und FanRat des FCM legten Kränze nieder. In stiller Trauer. Zum Abschied von ihrem Freund und Wegbegleiter Jens Janeck.

Viele Jahre lang hat sich dieser intensiv in der aktiven Fanszene der Blau-Weißen engagiert. Er war Gründungsmitglied vom FanRat, arbeitete im Fanprojekt und war Teil der Redaktion für den „Stadiontreff“.

Er vermittelte zwischen Fans und Behörden. Wie kaum ein anderer hat sich Jens Janeck für die Fanhilfe beim FCM stark gemacht. Er wird fehlen. Vor wenigen Tagen verstarb er nach langer schwerer Krankheit mit 57 Jahren im Kreise seiner Familie.

Auch im Stadion war an Jens Janeck gedacht worden. Es gab eine Schweigeminute. Der Block U hatte zudem ein großes Transparent gezeigt. Die Botschaft: „Ohne dich wären wir nicht wir.“