Beim Auszahlen der Soforthilfe nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag gibt es Irritationen darüber, wer wieviel bekommt. Was die Spendenrichtlinie sagt.

Wie Soforthilfe für Opfer in Magdeburg fließt

Magdeburg. - Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 war die Spendenbereitschaft enorm. Auf dem Spendenkonto der Stadt sind rund 1,35 Millionen Euro eingegangen. Mitte Januar hatte der Stadtrat in einer Sondersitzung eine Spendenrichtlinie auf den Weg gebracht, in der geregelt ist, wie diese Gelder möglichst schnell verteilt werden können. Auszahlungen laufen bereits. Doch es gibt Irritationen.