Nach Amokfahrt auf Weihnachtsmarkt „Einfach widerwärtig“: Unbekannte zerstören Gedenkort für Opfer des Anschlags in Magdeburg
Zum wiederholten Mal ist der kleine Gedenkort an der Hartstraße für die Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zerstört worden. Hinterbliebene lässt dies fassungslos zurück.
Aktualisiert: 09.10.2025, 14:56
Magdeburg. - Hinterbliebene des schrecklichen Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt finden gar keine Worte mehr. Nicht zum ersten Mal ist die kleine Gedenkstätte an der Hartstraße mutwillig zerstört worden - zum dritten Mal innerhalb von zweieinhalb Wochen.