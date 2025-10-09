Die Anwohner der Straße Am Kupferhammer in Wernigerode müssen seit Jahren mit Lärm, Erschütterungen und Flickwerk leben. Doch jetzt zeichnet sich endlich eine Lösung für die marode Holperpiste in der Harz-Stadt ab.

Lärm und Schlaglöcher in Wernigerode: Anwohner des Kupferhammers dürfen auf Sanierung hoffen

Die Straße Am Kupferhammer in Wernigerode ist uneben und rissig, viele Schlaglöcher sind nur notdürftig geflickt.

Wernigerode. - Ständig rumpelt und scheppert es, wenn ein Lkw vorbeifährt: Anwohner der maroden Straße Am Kupferhammer fordern seit Jahren eine grundhafte Sanierung der Holperpiste im Norden Wernigerodes. Bislang konnte die Stadt nur Schlaglöcher flicken. Nun gibt es aber einen Hoffnungsschimmer für die erschütterungs- und lärmgeplagten Anrainer.