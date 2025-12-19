Am Abend des 20. Dezembers 2024 fuhr ein Mann mit einem Auto mitten in den vollen Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Am Samstag jährt sich der Anschlag zum ersten Mal. Wir berichten mit einem umfangreichen Liveticker vom Gedenktag.

Ein Jahr nach dem Anschlag – Liveticker zum Jahrestag des Anschlages in Magdeburg

Am Morgen des Gedenktags in Magdeburg entladen Polizisten Straßensperren auf einem Parkplatz nahe der Johanniskirche.

Magdeburg. – Am 20. Dezember jährt sich der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zum ersten Mal. An diesem Samstag wird die Stadt innehalten. Der Weihnachtsmarkt bleibt geschlossen. Es sind mehrere Gottesdienste und eine Lichterkette in der Innenstadt geplant. Wir berichten am Samstag in einem ausführlichen Liveticker vom Gedenktag in Magdeburg.

10.41 Uhr: Johanniskirche füllt sich vor Gedenkgottesdienst

Um 11 Uhr findet in der Johanniskirche in Magdeburg ein Ökumenischer Gedenkgottesdienst statt. Knapp 20 Minuten vor Start füllt sich die Kirche. Die Stadtspitze ist nahezu komplett vertreten. Auch Vertreter der meisten Kirchen wurden bereits gesehen, so auch Pfarrer Boris Ustimenko von der russisch-orthodoxen Gemeinde in Magdeburg.

Der Gedenkort am Portal der Johanniskirche ist für den heutigen Gedenktag zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vorbereitet. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Mahnwache, Lichterkette, Gottesdienste: So läuft der Gedenktag in Magdeburg

Die Stadt gedenkt am Sonnabend der Opfer und Betroffenen des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt. Den Auftakt bildet am Samstag ab 11 Uhr ein öffentlicher Ökumenischer Gedenkgottesdienst in der Magdeburger Johanniskirche. Von 17.30 bis 18.30 Uhr ist die Gedenkstunde für Betroffene und Hinterbliebene sowie geladene Gäste in der Johanniskirche.

Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität sowie zum Schutz des Gedenkorts haben die Kirchen und Religionen in Magdeburg zu einer Menschen-Lichter-Kette rund um den an diesem Tag geschlossenen Weihnachtsmarkt aufgerufen.

Mehrere Versammlungen am Samstag in Magdeburg angemeldet

Neben den offiziellen Gedenkveranstaltungen gibt es laut Versammlungsbehörde der Polizei weitere Anmeldungen für Samstag. Die meisten angemeldeten Versammlungen finden im Bereich um den Alten Markt statt. Weitere Versammlungen finden im Bereich Willy-Brandt-Platz, Hasselbachplatz und Domplatz statt. Die Polizei rechnet mit mehreren Tausend Teilnehmern. Zwei Versammlungen wurden als Aufzug angemeldet, die restlichen als stationäre Kundgebungen.

Unter den privat angemeldeten Versammlungen befindet sich nach Informationen der Redaktion eine von einer Privatperson angemeldete ganztägige Mahnwache nahe dem Alten Markt samt Lichterkette. Zudem ist von einer weiteren Privatperson ein sogenannter „Trauermarsch“ ab dem Hauptbahnhof am Nachmittag angemeldet worden. Im Internet heißt es, er solle um 16 Uhr starten und zum Alten Markt sowie zum Domplatz führen.

Weiterhin ist ein Autokorso als Versammlung angemeldet worden. Dieser soll von Brandenburg über die B1 nach Magdeburg führen.

Mahnwachen soll es von der Domgemeinde Magdeburg am Domplatz geben, vom Bündnis Solidarisches Magdeburg am Hasselbachplatz sowie von der Partei Die Linke am Willy-Brandt-Platz. Alle Mahnwachen sind für die Zeit von 14 bis 20 Uhr angekündigt.

Flugverbot und Straßensperren am Samstag in Magdeburg

Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen hat die Polizei darauf hingewiesen, dass für den Innenstadtbereich am 20. Dezember ganztägig ein Flugbeschränkungsgebiet für unbemannte Luftfahrsysteme (ULS), sogenannte „Drohnen“ gelte.

Am Samstag werden zahlreiche Straßen im Innenstadtbereich rund um den Alten Markt temporär gesperrt. Es muss mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Stadtverwaltung und Polizei bitten deshalb, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Innenstadt-Parkhäuser und Galeria-Parkplatz sollen mit dem Auto erreichbar bleiben.

