  4. Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Keine Entschädigung für Schausteller

Anklage zugelassen - Prozess gegen Taleb A. soll aber erst am 10. November in Magdeburg starten
Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg zahlt nicht: Schausteller bleiben auf Umsatzverlusten sitzen

Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat tiefe Spuren hinterlassen – auch wirtschaftlich. Die Schausteller hatten auf Entschädigung gehofft. Doch die Stadt winkt ab – aus mehreren Gründen.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 17.10.2025, 08:06
Der Alte Markt im Lichterglanz - ein Foto, das vor dem schrecklichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt entstand. Schausteller hatten auf Entschädigung ihrer Umsatzausfälle gehofft. Archivfoto: Peter Gercke

Magdeburg. - Der schreckliche Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wirkt nach. Seelisch, aber auch wirtschaftlich. Schausteller kämpfen um ihre Existenzen. Die Stadtverwaltung hat nun eine mögliche Entschädigung geprüft.