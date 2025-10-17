Automaten mit unterschiedlichsten Inhalten gehören schon lange zum Stadtbild. Nun ist im Stadtteil Stadtfeld Ost ein neuer aufgetaucht, der nicht nur Süßigkeiten und Softgetränke anbietet, sondern auch mysteriöse Pakete.

Tilo Bielig hat den ersten Automaten seines Unternehmens in Stadtfeld aufgestellt.

Magdeburg. - Seit einigen Wochen steht ein neuer Automat an der Ecke Diesdorfer Straße und Gerhard-Hauptmann-Straße. Was es mit den "Secret Packs" auf sich hat und warum es bald Mehl, Hefe und Blumen aus dem Automaten geben soll.