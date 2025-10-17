Trendartikel rund um die Uhr Überraschung to go in Magdeburg: Mysteriöse Päckchen aus dem Automaten
Automaten mit unterschiedlichsten Inhalten gehören schon lange zum Stadtbild. Nun ist im Stadtteil Stadtfeld Ost ein neuer aufgetaucht, der nicht nur Süßigkeiten und Softgetränke anbietet, sondern auch mysteriöse Pakete.
17.10.2025, 06:30
Magdeburg. - Seit einigen Wochen steht ein neuer Automat an der Ecke Diesdorfer Straße und Gerhard-Hauptmann-Straße. Was es mit den "Secret Packs" auf sich hat und warum es bald Mehl, Hefe und Blumen aus dem Automaten geben soll.