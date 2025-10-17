Ein Dorfladen, der nie schließt – das könnte dank des Konzeptes „Unser Schopp“ schon in wenigen Monaten im Wernigeröder Ortsteil Silstedt Realität werden. Welche Hürden nun noch erfüllt werden müssen, damit die Eröffnung 2026 stattfinden kann.

Sandy Hoppert und Marius Schiel sind die Ideengeber für „Unser Schopp“. Sie wollen den Dorfmarkt im Container auch nach Silstedt bei Wernigerode bringen.

Wernigerode/Silstedt. - Wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Ort, die sogar 24 Stunden geöffnet ist und das an jedem Tag im Jahr. Das Interesse am „Unser Schopp“-Konzept ist groß in Silstedt. Doch noch sind nicht alle Hürden genommen, damit der Container-Dorfladen im Wernigeröder Ortsteil eröffnet werden kann.