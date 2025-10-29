Minus nach dem Anschlag „Stadt soll sich raushalten“: Verkauft Magdeburg seinen Weihnachtsmarkt?
Nach dem Anschlag und einem Rekordverlust fordern Politiker den Rückzug der Stadt Magdeburg aus der Weihnachtsmarkt GmbH. Die Zukunft des Budenzaubers könnte auf dem Spiel stehen.
Aktualisiert: 30.10.2025, 09:48
Magdeburg. - Der schreckliche Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat nicht nur die Stimmung getrübt, sondern auch die Bilanz des Veranstalters. Die Weihnachtsmarkt GmbH stand Ende März 2025 mit einem Fehlbetrag von mehr als 43.700 Euro da. Doch nicht nur deshalb wird Unmut laut. Es gibt Forderungen, die Stadt solle ihre Anteile an der Gesellschaft verkaufen.