Ein vom Theater Magdeburg geplantes Stück über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt sorgt im Vorfeld für emotionale Diskussionen. Jetzt meldet sich der Demo-Anmelder zu Wort.

Streit um Theaterstück zum Anschlag: Jetzt spricht Demo-Initiator

Gedenken an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Magdeburg. - Nach einem Aufruf zu einer Demo gegen eine Produktion im Schauspielhaus im Mai hatte das Theater Magdeburg Position bezogen: In „3 Minuten“ werde nicht der Anschlag als solches thematisiert, sondern es gehe um die Folgen für die Stadt. Der Demo-Anmelder bleibt indes bei seiner Kritik. Die Volksstimme sprach mit ihm.