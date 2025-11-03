Nach einem Aufruf zu einer Demo gegen ein Stück im Schauspielhaus bezieht das Theater Magdeburg Stellung. Hintergrund: Das Haus will die Todesfahrt auf die Theaterbühne bringen.

Das Gedenken an den Anschlag in Magdeburg ist bis heute präsent.

Magdeburg. - Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 hat in Magdeburg Spuren hinterlassen. Für das kommende Jahr plant das Theater Magdeburg, das traumatische Ereignis auf der Bühne zu thematisieren. Ist das gerechtfertigt und angemessen, wie es auch im Kommentar der Magdeburger Volksstimme heißt? Schon ist von einem Skandal und einer Gegendemo die Rede. Was steckt dahinter?