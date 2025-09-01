weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Miserable Wasserqualität, extremer Sauerstoffmangel, Fischsterben: Der Salbker See I in Magdeburg kippt alle Jahre wieder. Nun gibt es Pläne, wie das Gewässer gerettet werden kann.

Von Sabine Lindenau 01.09.2025, 06:10
Der Salbker See I in Magdeburg kippt jedes Jahr im Spätsommer um. Nun naht seine Rettung.
Der Salbker See I in Magdeburg kippt jedes Jahr im Spätsommer um. Nun naht seine Rettung. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Wie kann der Salbker See I, in dem Jahr für Jahr im Spätsommer Fische qualvoll verenden, gerettet werden? Diese Frage sollte in einer Machbarkeitsstudie beantwortet werden. Die Ergebnisse liegen nun vor.