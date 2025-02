Anastasiia Lanetska aus Charkiw in der Ukraine baut sich in Magdeburg eine Existenz auf. Eine Geschichte die Mut macht - auch für die heimische Wirtschaft.

So geht in Magdeburg eine Frau aus der Ukraine ihren Weg ins Arbeitsleben

Magdeburg. - Seit dem Jahr 2022 lebt Anastasiia Lanetska in Magdeburg. Im März jenes Jahres floh sie mit ihrem damals neunjährigen Sohn aus Charkiw in der Ukraine nach Deutschland. „Ich hatte gehofft, dass der Krieg bald vorbei ist. Aber als ich sah, dass es nicht so war, musste ich eine Entscheidung treffen“, erinnert sie sich. Nach Magdeburg kam sie, da ihre Schwester hier bereits vor zwölf Jahren eine neue Heimat gefunden hatte. „Ohne sie wäre es viel schwieriger gewesen“, ist sich Anastasiia Lanetska sicher. Doch was genau hat sie inzwischen erreicht, und wie hat sie ihren Platz im Arbeitsleben gefunden?