Weniger Dynamik zum Jahresende, steigende Mieten und neue Bürokonzepte: Der Magdeburger Büromarkt zeigt sich im Wandel.

Blick über das City Carré zum Magdeburger Dom: Der Markt für Büroflächen in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt entwickelt sich dynamisch.

Magdeburg. - Der Büromarkt in Magdeburg steht weiterhin unter Druck – zeigt sich zugleich aber robuster, als es die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarten lassen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Marktanalyse von Aengevelt Immobilien zum Markt für Büroflächen der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt für das Jahr 2025 mit einem Ausblick auf 2026.