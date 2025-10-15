weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Getec-Arena: Pläne für Sanierung und Neubau in Magdeburg

Doppelpack: Getec-Arena sanieren, neue Halle bauen Überraschende Kehrtwende: 10.000-Zuschauer-Arena für Magdeburg im Blick

Während der jüngste Jubel der SCM-Fans in der Getec-Arena noch nicht verklungen ist, plant die Stadt Magdeburg bereits den nächsten großen Wurf. Sie setzt auf zwei Arenen für die Landeshauptstadt.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 16.10.2025, 11:45
Blick in die Getec-Arena, die bei Heimspielen des SCM nahezu immer ausverkauft ist. Sie ist dringend sanierungsbedürftig.
Blick in die Getec-Arena, die bei Heimspielen des SCM nahezu immer ausverkauft ist. Sie ist dringend sanierungsbedürftig. Foto: Eroll Popova

Magdeburg. - Wenn die Handballer des SC Magdeburg zum Heimspiel auflaufen, verwandelt sich die Getec-Arena regelmäßig in einen Hexenkessel. Wie gerade erst beim 39:30-Erfolg über den Bergischen HC. Doch die Halle muss dringend saniert werden. Die Stadtverwaltung verfolgt indes noch andere Pläne.