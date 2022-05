Ärger um Serverprobleme zur Magdeburger OB-Wahl

Die Stimmauszählung zur Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg sollen Interessierte live im Internet verfolgen können. Beim ersten Wahlgang klappte das nicht lückenlos.

Magdeburg - Zu Störungen kam es beim ersten Wahlgang zur Bestellung eines neuen Stadtoberhauptes in Magdeburg am Abend des 24. April 2022. Die Ergebnisseiten auf der städtischen Internetpräsenz www.magdeburg.de war nicht lückenlos erreichbar. Auf dieser Seite sollen auch zur Stichwahl am 8. Mai nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr permanent der Auszählungsstand und die bis dahin erreichte Stimmenverteilung zwischen den Finalisten Simone Borris (parteilos) und Jens Rösler (SPD) abrufbar sein.