Sozialkombinat Ost vom Fonds enttäuscht Armut in Magdeburg: Kritik am Notfallfonds
Das Sozialkombinat Ost hilft Menschen, die in Magdeburg in Not geraten sind. Die Stadt hat nun einen spendenfinanzierten Notfallfonds gestartet. Doch die Initiative fordert mehr: echte soziale Absicherung – nicht nur gut gemeinte Symbolpolitik.
Aktualisiert: 22.09.2025, 15:38
Magdeburg. - Die Wohnung kalt, der Kühlschrank genauso leer wie das Portemonnaie: Immer mehr Menschen sind von Armut bedroht. In Magdeburg fast jeder sechste. Seit Jahren fordert das Sozialkombinat Ost einen Notfallfonds. Und hilft selbst Magdeburgern, die in Not geraten sind.