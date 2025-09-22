Beim Derby zwischen FC Einheit und Germania Wernigerode kam es zu einem Zwischenfall: Zwei vermummte Männer stahlen ein Banner und lösten damit eine Auseinandersetzung auf dem Spielfeld aus.

Ausschreitungen beim Stadtderby in Wernigerode: Bannerklau sorgt für Tumult im Mannsbergstadion

Die Rangelei beim Spiel FC Einheit gegen Germania Wernigerode hat zum Polizeieinsatz auf dem Rasen geführt.

Wernigerode. - (vs). Bei der Fußballbegegnung des FC Einheit Wernigerode II gegen Germania Wernigerode ist es am Sonnabend im Mannsbergstadion in Wernigerode zu Ausschreitungen gekommen.

Nach Angaben der Polizei gelangten während der Halbzeitpause zwei unbekannte Männer aus dem Heimbereich über das Spielfeld in Richtung Germania-Gästeblock und klauten dort ein Banner des Gastvereins.

Mehrere Gästefans verfolgten laut Polizei die Täter, so dass es auf dem Spielfeld zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung kam. Das Banner wurde zurückgegeben. Die Polizei sicherte Videoaufnahmen und leitete Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs und Diebstahls ein.

Nach Angaben der Polizei werden die Täter als männlich, vermummt, mit weißem T-Shirt, rotem Schal und kurzer Hose beschrieben.

Stein des Anstoßes im Wernigeröder Mannsbergsstadion: Fahnenklau. Foto: Jan-Leo Brschoß

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder selbst verletzt wurde, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/67 42 93 zu melden.