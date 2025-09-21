Beschwerden über die schlechten Parkmöglichkeiten am Oschersleber Jahnstadion gab es viele. Doch nun hat es ein Ende: Für fast eine halbe Million Euro wurden 82 Parkplätze gebaut.

Kein Schlammbaden mehr: Über 440.000 Euro für Stellflächen am Jahnstadion

82 neue Parkplätze für das Jahnstadion Oschersleben: Bürgermeister Matthias Wilcke, Vereinsvorsitzender Rüdiger Breier, stellvertretender Landrat Marcus Waselewski und Landtagsabgeordneter Guido Heuer (v.l.) waren bei der Parkplatzeröffnung dabei.

Oschersleben. - Die Bagger sind abgerückt, die Pflastersteine liegen nun an Ort und Stelle und die Bauarbeiten am Jahnstadion sind beendet: Die unbefestigte Fläche dort sorgte bislang nur dafür, dass die Schuhe auf dem Weg vom Fahrzeug bis zum Stadion je nach Wetterlage entweder verstauben oder verschlammen.