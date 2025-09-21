82 Parkplätze für Oschersleber Sportclub Kein Schlammbaden mehr: Über 440.000 Euro für Stellflächen am Jahnstadion
Beschwerden über die schlechten Parkmöglichkeiten am Oschersleber Jahnstadion gab es viele. Doch nun hat es ein Ende: Für fast eine halbe Million Euro wurden 82 Parkplätze gebaut.
Aktualisiert: 22.09.2025, 16:25
Oschersleben. - Die Bagger sind abgerückt, die Pflastersteine liegen nun an Ort und Stelle und die Bauarbeiten am Jahnstadion sind beendet: Die unbefestigte Fläche dort sorgte bislang nur dafür, dass die Schuhe auf dem Weg vom Fahrzeug bis zum Stadion je nach Wetterlage entweder verstauben oder verschlammen.