Schädling in Magdeburg Gefräßiger Asienkäfer - so groß ist die Gefahr für alte Herrenkrug-Bäume

Seit 2014 treibt der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) sein Unwesen in Magdeburg. Zuletzt wurde ein Tier in der Nähe des Herrenkrug-Parks gefunden. So steht es um die Bekämpfung.