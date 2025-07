Magdeburg - Ein Attentäter, auf dessen Konto sechs Tote, hunderte Verletzte und womöglich tausende traumatisierte Menschen gehen, schreibt aus der Haft heraus einen Brief an mindestens ein Opfer mit dessen voller Namensnennung samt Adresse. Was für den gesunden Menschenverstand unvorstellbar ist, ist nun in Sachsen-Anhalt real passiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.