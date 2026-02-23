Mehr als 2.700 Menschen kämpfen mit einer Petition für die Rettung der Kultbar „Flowerpower“ am Hasselbachplatz in Magdeburg. Wie reagiert die Hauseigentümerin auf den öffentlichen Druck?

Unterschriften gegen Schließung: Lässt sich das Flowerpower in Magdeburg noch retten?

Das Flowerpower am Hasselbachplatz in Magdeburg muss schließen. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Lässt sich die Vermieterin doch noch umstimmen?

Magdeburg. - Mit einer Petition wollen Freunde und Stammgäste die Schließung des Flowerpower in Magdeburg verhindern. Mehr als 2.700 Menschen setzen sich mit ihrer Unterschrift für den Erhalt der Kultbar am Hasselbachplatz ein. Das letzte Wort hat jedoch die Hauseigentümerin. Lässt Sie sich umstimmen?